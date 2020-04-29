В России по минимальной стоимости распродают флагманский камерофон Honor 20 Pro





После появления на российском рынке данная модель была доступна по цене примерно в 35 тысяч рублей. В настоящее время в рознице Honor 20 Pro предлагается по стоимости 30 тысяч рублей. Более дешево флагманский гаджет можно приобрести в Tmall, где продавцы просят лишь 27,6 тысячи рублей. Согласно предположениям, цена камерофона снизится еще больше и приблизится к 25,1 тысячам рублей. Для получения скидки клиентам нужно использовать промокод «LIVE2500».Мобильное устройство оснащено процессором Kirin 980 и аккумулятором на 4000 мАч. Также разработчики оснастили модель 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Аппарат поддерживает функцию быстрой зарядки. Основная камера Honor имеет 4 модуля, главный из них обладает 48-мегапиксельным разрешением матрицы.