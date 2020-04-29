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General Motors и SAIC показали интерьер конкурента Skoda Octavia

Компания General Motors и производитель SAIC показали фото салона нового Baojun RC-5, который должен стать конкурентом Skoda Octavia. Особенностью транспортного средства является модульная платформа.
General Motors и SAIC показали интерьер конкурента Skoda Octavia

Внешний вид лифтбека Baojun RC-5 продемонстрировали еще несколько недель назад. Визуально автомобиль действительно напоминает Skoda Octavia, но имеет немного увеличенную длину в 4,65 метра. Также машина получила расширенную цветовую гамму, в которую входят шесть вариаций.

В салоне RC-5 расположилась полностью цифровая приборная панель с большим сенсорным дисплеем. Развлекательный комплекс в машине внешне напоминает Mercedes-Benz GLE, но без классического металлического обрамления. Из-за этого вся торпеда смотрится максимально целостно. Также модель получила фирменное рулевое колесо с планкой и двумя спицами.

Под капотом лифтбека располагается силовой агрегат на 1,5 литра при мощности в 147 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают МКПП на 7 ступеней или автоматический вариатор в зависимости от версии. По заявлению производителя, на 100 километров пути модель расходует всего 6,2 литра в условиях города при отсутствии постоянного скоростного режима.

Базовая комплектация Baojun RC-5 будет поставляться с задним парктроником, системой динамической стабилизации и ABS. У более дорогой вариации автомобиля появятся климатическая установка, камеры видеообзора и кожаная отделка сидений.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:14

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