«Депрессия на фоне безделья»: Мария Машкова перечислила пять стадий самоизоляции

«Каждый день я стала заниматься спортом. Также смотрю уроки по французскому языку. Надеюсь, муж-пианист и все друзья-музыканты простят меня, но я взяла в руки гитару. Следующим шагом будет депрессия. Смотреть на все, что происходит тут, очень сложно», - рассказала Машкова.





В настоящее время актриса находится с супругом и дочерьми в США. До этого она несколько недель была в России, так как не могла вылететь в Штаты из-за закрытия границ. Машкова рассказала, что один раз ей удалось даже сесть в самолет, но в последний момент его вернули и попросили сдать билеты. В итоге добраться в США актрисе помогла ее коллега и подруга Ирина Горбачева.Машкова рассказывала, что в России без родственников ей было очень тяжело. Практически каждый день они с супругом и дочерьми созванивались и разговаривали по несколько часов. Сейчас они все вместе живут в квартире в США, стараясь придерживаться режима самоизоляции и не выходить из дома. По последним данным, в Штатах количество зараженных коронавирусом перевалило за миллион человек.