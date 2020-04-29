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Дочери Алсу сняли клип на песню “Не твоя” во время самоизоляции

Находясь на самоизоляции дома, дочери певицы Алсу сняли клип на песню “Не твоя”. Исполнительница, поздравляя Микеллу Абрамову с 12-летием, опубликовала ролик на своей странице в Instagram.
Дочери Алсу сняли клип на песню “Не твоя” во время самоизоляции

Алсу поздравила дочь с 12-летием в своем микроблоге, пожелав, чтобы все ее мечты сбывались. Также она показала “семейное творение”, а именно клип на песню “Не твоя”. Музыку к песне написал Дмитрий Климашенко, а слова – Назар Герасимчук. При этом режиссерами-постановщиками клипа выступили Алсу и Сафина Абрамовы. На опубликованном ролике видно, что ролик снимался прямо в доме звезды.

В комментариях поклонники осыпали Микеллу Абрамову комплиментами, отметив ее сильный голос. К поздравлениям присоединились также коллеги Алсу, а именно Арман Давлетьяров, Катя Лель и Валерия.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:41

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