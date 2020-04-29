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Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении Собчак

Дмитрий Тарасов отказался от участия в шоу Ксении Собчак. По словам спортсмена, предложение стать героем программы от телеведущей поступало, но он решил не принимать его.
Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении Собчак

«Собчак действительно звала меня. Я очень уважаю ее, как телеведущую, но с ней будет сложно. Не думаю, что смогу раскрыться и нормально побеседовать. Пока я не готов к таким откровениям. Там придется рассказывать о прошлом, личной жизни и всем остальном. Сейчас я не хочу, но когда-то расскажу правду», - отметил Тарасов.

По словам спортсмена, негатив в его адрес обусловлен отсутствием «информации из первых уст». Его бывшие возлюбленные всегда вставляют его в не лучшем свете, из-за чего формируется мнение о Тарасове, не соответствующее действительности. Ольга Бузова постоянно вспоминает его измены, а первая супруга требует увеличить размер алиментов.
«Вот недавно Ольга выступала в одной программе, пройдясь по мне. Я тоже скоро расскажу свою версию. После этого люди перестанут думать, что я такой плохой. Все бывшие постоянно вспоминают обо мне, но не хотят говорить обо всем хорошем, что было сделано для них. История с машиной от Ольги меня вообще удивила», - пояснил спортсмен.

Бузова в новой авторской программе Елены Степаненко рассказала, что у них с Тарасовым произошла ссора, когда он захотел забрать подаренный ей автомобиль. Тогда певица хотела отомстить ему и разбить машину, но в итоге помыла ее и привезла спортсмену самостоятельно, сообщает СтарХит.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:18

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