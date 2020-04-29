Экс-фигуристка Алсу Каюмова рассказала, как Этери Тутберидзе выгнала ее с тренировки





В день, когда Алсу Каюмову выгнали с тренировки, она “совсем расслабилась” и позволила себе допустить много ошибок. Фигуристка призналась, что сделала плохой прокат, после чего наставница попросила уйти. В итоге фигуристка снова вышла на лед и заявила, что у нее есть желание работать дальше. Этери Тутберидзе такой жест подопечной оценила и пустила ее обратно.Алсу Каюмова называет своего тренера требовательной, но доброй и умной. Спортсменка считает, что наставница отличалась способностью точно прочувствовать настроение своих воспитанников, а также развеселить, если нужно, и настроить на рабочий лад.