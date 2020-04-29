АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

«Болонка в колтунах»: Поклонники не одобрили новую стрижку Анастасии Волочковой

Соблюдающая самоизоляцию Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками новой стрижкой. Вот только они не оценили изменения во внешности балерины.
«Болонка в колтунах»: Поклонники не одобрили новую стрижку Анастасии Волочковой

Режим карантина не мешает знаменитости заниматься косметическими процедурами по уходу за собой. На этот раз Анастасия Волочкова решила сменить прическу, вызвав на дом соответствующего специалиста. Результаты работы танцовщица опубликовала в виде сюжета на странице в Instagram. Ее стрижкой занимался знакомый парикмахер по имени Анвар, который покрасил волосы артистки в радикальный блонд. Несмотря на то, что публикация светской львицы собрала много комментариев и отметок «Нравится», некоторые интернет-пользователи раскритиковали звезду за эксперименты с внешностью.

Укороченное каре-каскад не понравилось фолловерам Волочковой, которые заявили, что теперь она похожа на солому. Другие поклонники сравнили балерину с «болонкой в колтунах». Также артистка разместила в блоге ролик, где мастер делал ей маникюр и педикюр. Во время этой процедуры звезда отдыхала и курила кальян.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении…
General Motors и SAIC показали интерьер конкурента Skoda…
Экс-фигуристка Алсу Каюмова рассказала, как Этери Тутберидзе выгнала ее с…
Инсайдеры: Sony PlayStation 5 официально презентуют 4…
«Болонка в колтунах»: Поклонники не одобрили новую стрижку Анастасии…
The National Interest: Россия имеет самую мощную в мире…
"Слухи про деньги на проекте распускают завистники": Олеся Казаченко о победе на…
В "Гознаке" оценили шансы заразиться коронавирусом через бумажные…
Британские ученые рассказали о «чудо-средстве» от…
Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко выпустит фильм о домашнем…
Эпидемиолог назвал безопасной вакцинацию бессимптомных больных…
Владимир Соловьев умилился сыном Ксении…
Эксперты прогнозируют массовый наплыв суррогата на…
Канадские ученые: Добавление стерилизованной почвы в раны способно остановить…
У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз есть тайное…
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2020…
Автомобили Tesla научились распознавать светофоры и знаки…
В Тульской области в ДТП погиб 17-летний…
Ученые: В борьбе с астмой помогут личинки…
"Он называет меня сумасшедшей": Виктория Лопырева рассказала о карантине с мужем в…
Сергей Шойгу: Россия проведет крупные учения двух армий в 2020…
Сати Казанова страдает от разлуки с мужем Стефано…
AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020…
В Иркутске в ТЦ "Кипарис" произошел…
Арнольд Шварценеггер отметил день рождения своей ослицы…
Акушер-гинеколог Алена Лупашку рассказала о правильном уходе за младенцами во время…
Путин лишит армейских генералов каракулевых…
Hubble увидел распад ядра кометы ATLAS в режиме реального…
Просмотреть все новости