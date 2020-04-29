«Болонка в колтунах»: Поклонники не одобрили новую стрижку Анастасии Волочковой
Соблюдающая самоизоляцию Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками новой стрижкой. Вот только они не оценили изменения во внешности балерины.
Режим карантина не мешает знаменитости заниматься косметическими процедурами по уходу за собой. На этот раз Анастасия Волочкова решила сменить прическу, вызвав на дом соответствующего специалиста. Результаты работы танцовщица опубликовала в виде сюжета на странице в Instagram. Ее стрижкой занимался знакомый парикмахер по имени Анвар, который покрасил волосы артистки в радикальный блонд. Несмотря на то, что публикация светской львицы собрала много комментариев и отметок «Нравится», некоторые интернет-пользователи раскритиковали звезду за эксперименты с внешностью.
Укороченное каре-каскад не понравилось фолловерам Волочковой, которые заявили, что теперь она похожа на солому. Другие поклонники сравнили балерину с «болонкой в колтунах». Также артистка разместила в блоге ролик, где мастер делал ей маникюр и педикюр. Во время этой процедуры звезда отдыхала и курила кальян.
Режим карантина не мешает знаменитости заниматься косметическими процедурами по уходу за собой. На этот раз Анастасия Волочкова решила сменить прическу, вызвав на дом соответствующего специалиста. Результаты работы танцовщица опубликовала в виде сюжета на странице в Instagram. Ее стрижкой занимался знакомый парикмахер по имени Анвар, который покрасил волосы артистки в радикальный блонд. Несмотря на то, что публикация светской львицы собрала много комментариев и отметок «Нравится», некоторые интернет-пользователи раскритиковали звезду за эксперименты с внешностью.
Укороченное каре-каскад не понравилось фолловерам Волочковой, которые заявили, что теперь она похожа на солому. Другие поклонники сравнили балерину с «болонкой в колтунах». Также артистка разместила в блоге ролик, где мастер делал ей маникюр и педикюр. Во время этой процедуры звезда отдыхала и курила кальян.