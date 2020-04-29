The National Interest: Россия имеет самую мощную в мире пушку





Минобороны завершило модернизацию самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка». В результате удалось значительно улучшить как технические, так и боевые характеристики оружия. Американское издание The National Interest даже опубликовало статью про российскую САУ, в которой описало все преимущества отечественной разработки. «Малка» была создана на базе 2С7 «Пион», разработанного еще в 1980 годах. Артиллерийская установка способна поразить цели, которые находятся далеко за линией фронта. Согласно оценке экспертов, достаточно всего одного выстрела, чтобы полностью уничтожить здание, что делает из «Малки» самую мощную пушку в мире.Сейчас Россия готова настроить серийное производство уникального вооружения. В издании также вспомнили, что «Пионы» были развернуты в Германии до вывода войск. Хоть пушка и не участвовала в реальных боевых действиях, сам факт её наличия может отбить у врагов желание нападать. Не стоит забывать: «Малка» может также вести огонь ядерными снарядами малой мощности, что делает САУ еще более грозной.