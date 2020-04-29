"Слухи про деньги на проекте распускают завистники": Олеся Казаченко о победе на шоу

Победа в программе «Голос.Дети» принесла 10-летней Олесе Казаченко не только национальную славу, но и травлю со стороны пользователей Сети. Большинство фанатов утверждало, что судьи отдали ей приз не заслуженно, поскольку в дело снова вмешались деньги. Известно, что прошлый сезон отметился скандалом с дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой: накрутка голосов в конечном итоге была подтверждена и процедура выбора победителя изменилась.Многие зрители отметили, что кубок, запись композиции и один миллион рублей должны были достаться другой участнице - Софье Тумановой. Все же, вероятность коррупции довольно мала ввиду скромной профессии отца Казаченко, который зарабатывает на жизнь установкой натяжных потолков. Юная певица говорит, что её семья часто отказывает себе в чем-либо, чтобы воспользоваться услугами репетитора по вокалу. «На «Голосе» никогда не было никаких разговоров про деньги - это абсолютная неправда», - добавила Казаченко.