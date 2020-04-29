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Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко выпустит фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко сообщила о намерении представить фильм о домашнем насилии. По словам оказавшейся в центре скандал телеведущей, премьера картины состоится уже 1 мая.
Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко выпустит фильм о домашнем насилии

В проекте звезды шоу «Орел и Решка» примет участие и блогер Саша Митрошина. По словам последней, Тодоренко удалось собрать достаточно материала для того, чтобы продемонстрировать свое отношение к домашнему насилию и вернуть поддержку представительниц прекрасного пола, которые от нее недавно отвернулись.
«Регина хочет не просто реабилитироваться, но и доказать, что имела ввиду совершенно другое. Отзыв премии и титула Glamour не расстроили ее, а добавили задора в стремлении быстрее выпустить фильм. Думаю, что в пятницу мы сможем оценить ее труды», - рассказала Митрошина.

Сама Тодоренко рассказала, что после высказывания о домашнем насилии с ней стали отказываться сотрудничать рекламодатели. Телеведущая извинилась перед фанатами, разочаровавшимися в ней, и заявила, что имела ввиду совершенно другое. По ее словам, речь шла о необходимости женщин принимать решение бросить избивающих их мужчин в нужное время, не дожидаясь трагических обстоятельств.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:49

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