Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко выпустит фильм о домашнем насилии

«Регина хочет не просто реабилитироваться, но и доказать, что имела ввиду совершенно другое. Отзыв премии и титула Glamour не расстроили ее, а добавили задора в стремлении быстрее выпустить фильм. Думаю, что в пятницу мы сможем оценить ее труды», - рассказала Митрошина.





В проекте звезды шоу «Орел и Решка» примет участие и блогер Саша Митрошина. По словам последней, Тодоренко удалось собрать достаточно материала для того, чтобы продемонстрировать свое отношение к домашнему насилию и вернуть поддержку представительниц прекрасного пола, которые от нее недавно отвернулись.Сама Тодоренко рассказала, что после высказывания о домашнем насилии с ней стали отказываться сотрудничать рекламодатели. Телеведущая извинилась перед фанатами, разочаровавшимися в ней, и заявила, что имела ввиду совершенно другое. По ее словам, речь шла о необходимости женщин принимать решение бросить избивающих их мужчин в нужное время, не дожидаясь трагических обстоятельств.