В "Гознаке" оценили шансы заразиться коронавирусом через бумажные деньги
В «Гознаке» рассказали об опасности наличных денежных средств во время пандемии коронавируса. По словам главы ведомства Аркадия Трачука, бумажные банкноты могут переносить вирус не дольше, чем любые другие бытовые предметы.
Специалист отметил, что использование пластиковых карточек в нынешней ситуации лучше, однако когда слой краски на них с годами начинает трескаться, то под ней образуется оптимальная среда для размножения и деления бактерий.
В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что самым лучшим способом расчета сейчас являются бесконтактные платежи, так как вирус может находиться на купюрах и на картах. Особенно это касается оплаты товаров в больших магазинах, где в кассах за сутки могут побывать сотни тысяч банкнот. Расчеты по карте также считаются опасными, так как их владельцы должны прикасаться к кнопкам терминала для ввода пароля.
«Тема о возможности переноса на банкнотах вирусов поднимается очень часто в последние 10 лет. Ученые пока не пришли к однозначному выводу, но могу сказать, что деньги не более опасны, чем любые другие предметы общего пользования или вещи в быту. Дверные ручки, общественный транспорт, туалеты и многое другие в данном случае могут быть переносчиками вируса с большей вероятностью», - рассказал Трачук.
Специалист отметил, что использование пластиковых карточек в нынешней ситуации лучше, однако когда слой краски на них с годами начинает трескаться, то под ней образуется оптимальная среда для размножения и деления бактерий.
В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что самым лучшим способом расчета сейчас являются бесконтактные платежи, так как вирус может находиться на купюрах и на картах. Особенно это касается оплаты товаров в больших магазинах, где в кассах за сутки могут побывать сотни тысяч банкнот. Расчеты по карте также считаются опасными, так как их владельцы должны прикасаться к кнопкам терминала для ввода пароля.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:54