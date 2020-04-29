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В "Гознаке" оценили шансы заразиться коронавирусом через бумажные деньги

В «Гознаке» рассказали об опасности наличных денежных средств во время пандемии коронавируса. По словам главы ведомства Аркадия Трачука, бумажные банкноты могут переносить вирус не дольше, чем любые другие бытовые предметы.
В "Гознаке" оценили шансы заразиться коронавирусом через бумажные деньги

«Тема о возможности переноса на банкнотах вирусов поднимается очень часто в последние 10 лет. Ученые пока не пришли к однозначному выводу, но могу сказать, что деньги не более опасны, чем любые другие предметы общего пользования или вещи в быту. Дверные ручки, общественный транспорт, туалеты и многое другие в данном случае могут быть переносчиками вируса с большей вероятностью», - рассказал Трачук.

Специалист отметил, что использование пластиковых карточек в нынешней ситуации лучше, однако когда слой краски на них с годами начинает трескаться, то под ней образуется оптимальная среда для размножения и деления бактерий.

В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что самым лучшим способом расчета сейчас являются бесконтактные платежи, так как вирус может находиться на купюрах и на картах. Особенно это касается оплаты товаров в больших магазинах, где в кассах за сутки могут побывать сотни тысяч банкнот. Расчеты по карте также считаются опасными, так как их владельцы должны прикасаться к кнопкам терминала для ввода пароля.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:54

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