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У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз есть тайное увлечение

Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз имеет тайное увлечение, о котором раньше никто не знал. Недавно стало известно, что ей нравится балет.
У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз есть тайное увлечение

Соответствующее признание прозвучало в ходе видеоконференции герцогини Корнуольской с телеведущей Анджелой Риппон и танцовщицей Дарси Басселл. Как оказалось, тайное хобби помогает супруге принца Чарльза сохранять форму, а появилось оно в ее жизни в 2018 году, когда знаменитость увидела занятия «Серебряных лебедей». По словам Камиллы Паркер-Боулз, она собрала своих друзей и в течение 18 месяцев они практически каждую неделю встречались для занятий балетом. Изначально жена наследника британского престола стеснялась свой спортивной подготовки, однако потом поняла, что все присутствующие на уроках люди сосредоточены на собственных движениях.

Как отметила герцогиня, благодаря своему увлечению она чувствует себя намного лучше и не думает о возрасте. Сейчас Паркер-Боулз 72 года, но это не мешает ей посвящать много времени балету. В условиях карантина супруга принца не посещает занятия в Лондоне, так как находится на самоизоляции. Тем не менее она продолжает тренироваться за счет онлайн-трансляций с приятелями.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:33

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