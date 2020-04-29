В Тульской области в ДТП погиб 17-летний подросток
В Тульской области в ДТП погиб 17-летний парень, а также пострадала 15-летняя школьница. За рулем ВАЗ-210540 находился 19-летний молодой человек, который тоже получил травмы.
Согласно предварительным данным, инцидент имел место в полночь с понедельника на вторник в Новомосковске. Известно, что ВАЗ-210540 с 19-летним молодым человеком за рулем врезался в железобетонный столб на улице Вахрушева. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предположили, что к столкновению привел выбор небезопасной скорости, а также то, что водитель не учитывал дорожные и метеорологические условия.
Погибшим числится 17-летний парень, а телесные повреждения получили водитель и 15-летняя девушка, сидевшая на месте пассажира.
Согласно предварительным данным, инцидент имел место в полночь с понедельника на вторник в Новомосковске. Известно, что ВАЗ-210540 с 19-летним молодым человеком за рулем врезался в железобетонный столб на улице Вахрушева. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предположили, что к столкновению привел выбор небезопасной скорости, а также то, что водитель не учитывал дорожные и метеорологические условия.
Погибшим числится 17-летний парень, а телесные повреждения получили водитель и 15-летняя девушка, сидевшая на месте пассажира.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:18