В Тульской области в ДТП погиб 17-летний подросток





Согласно предварительным данным, инцидент имел место в полночь с понедельника на вторник в Новомосковске. Известно, что ВАЗ-210540 с 19-летним молодым человеком за рулем врезался в железобетонный столб на улице Вахрушева. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предположили, что к столкновению привел выбор небезопасной скорости, а также то, что водитель не учитывал дорожные и метеорологические условия.Погибшим числится 17-летний парень, а телесные повреждения получили водитель и 15-летняя девушка, сидевшая на месте пассажира.