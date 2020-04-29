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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2020 года

Правительство подготовило большое количество поправок в действующее законодательство, которые вступят в силу с 1 мая 2020 года. Юристы рассказали, что изменится в жизни россиян.

Основные перемены в российском законодательстве коснутся правил воинского учета. В частности, потеря или уничтожение военного билета, а также неявка на медкомиссию несут за собой ответственность в виде штрафов до трех тысяч рублей. Санкции также увеличились по отношению к должностным лицам, которые предусмотрены за непредставление в военный комиссариат списков военнообязанных граждан.

Законом также устанавливаются критерии здоровой пищи и требования к организации питания отдельных категорий граждан. Это значит, что руководство общеобразовательных учреждений обяжут публиковать на официальном сайте ежедневное меню школьников. Кроме того, автобусы, предназначенные для перевозки детей, будут оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

Что касается КоАП, то с 1 мая запрещается продажа алкоголя в барах и с площадью зала обслуживания меньше 20 кв. м, которые расположились в жилых домах или прилегающих территориях. Также правоохранительные органы будут штрафовать россиян за незаконную перепланировку не только жилых помещений, но и подвалов с подсобками.

Наконец, иностранцы могут неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента без выезда сиз России. Этот критерий относится только к тем индивидам, которые прибыли в в Россию в порядке, не требующем получения визы. Что касается прав коренных народов, то их учет и внесение в статистику будет вести Федеральное агентство по делам национальностей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:28

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