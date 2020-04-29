Британские ученые рассказали о «чудо-средстве» от коронавируса

«Современные противовирусные медицинские средства могут эффективно защищать от коронавируса. Естественно, они не принесут 100-процентного результата, но их можно применять наравне с другими антисептическими средствами для профилактики. Особенно эффективными оказались всевозможные спреи, блокирующие попадание вируса в организм», - рассказал профессор Гарри Тейлор из Университета Сент-Эндрюса.





Предприятие, занимающееся производством средства от простуды, сотрудничает с Университетом Сент-Эндрюса. Специалисты последнего сообщили, что проверили эффективность спрея в вопросе профилактики коронавируса. В ходе исследований препарат отлично себя показал в виде средства защиты от COVID-19.В компании Pneumagen отметили, что в настоящее время спрей находится на клинических исследованиях. Если они подтвердят эффективность препарата, то его можно будет использовать в качестве профилактической меры от COVID-19.