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Владимир Соловьев умилился сыном Ксении Собчак

Владимир Соловьев недавно брал онлайн-интервью у Ксении Собчак. Во время разговора сын журналистки попал в кадр, что умилило ведущего программы «Соловьев. Live».
Владимир Соловьев умилился сыном Ксении Собчак

Ксения Собчак дала интервью Владимиру Соловьеву, которое транслировалось на его YouTube-канале. Ведущий разговаривал с журналисткой относительно её нового «крабового бизнеса». Собчак призналась, что ничего не понимает в рыбе, но захотела себя попробовать в новом деле. Однако интервью прервал сын Ксении Собчак. Владимир Соловьев моментально отреагировал и продемонстрировал зрителям свою красноречивость. Ведущий умилился маленьким Платоном, а также признался, что его внука также зовут Платон.

В конце интервью Соловьев пообещал журналистке прийти на программу «Осторожно, Собчак». Стоит отметить, это довольно странное заявление с уст скандального ведущего, поскольку ранее он зарекался, что никогда не примет участие в подобных проектах. Видимо, Владимир Соловьев резко поменял свое мнение после разговора с Собчак.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:42

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