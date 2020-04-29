Владимир Соловьев умилился сыном Ксении Собчак

Ксения Собчак дала интервью Владимиру Соловьеву, которое транслировалось на его YouTube-канале. Ведущий разговаривал с журналисткой относительно её нового «крабового бизнеса». Собчак призналась, что ничего не понимает в рыбе, но захотела себя попробовать в новом деле. Однако интервью прервал сын Ксении Собчак. Владимир Соловьев моментально отреагировал и продемонстрировал зрителям свою красноречивость. Ведущий умилился маленьким Платоном, а также признался, что его внука также зовут Платон.В конце интервью Соловьев пообещал журналистке прийти на программу «Осторожно, Собчак». Стоит отметить, это довольно странное заявление с уст скандального ведущего, поскольку ранее он зарекался, что никогда не примет участие в подобных проектах. Видимо, Владимир Соловьев резко поменял свое мнение после разговора с Собчак.