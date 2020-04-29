"Он называет меня сумасшедшей": Виктория Лопырева рассказала о карантине с мужем в Дубае
Виктория Лопырева призналась, что муж иногда называет ее «сумасшедшей». По словам модели, ее периодически действительно посещают странные идеи и желания, осуществить которые почти невозможно.
Супругом модели является бизнесмен Игорь Булатов. Пара долгое время жила в США, но из-за коронавируса решила покинуть страну в период, когда границы были еще открыты. Сейчас Лопырева и Булатов живут в Дубае, где эпидемиологическая ситуация значительно спокойнее. В США в это время количество зараженных перевалило отметку в миллион человек.
Вместе с Лопыревой и ее супругом в Дубае находится и их сын Марк-Лионель. По словам модели, самоизоляция проходит относительно спокойно. Благодаря соблюдению карантина в стране, где находится пара, эпидемия проходит с минимальным числом зараженных и летальных исходов от коронавируса.
«Когда я спросила у мужа, что он вынес из карантина, он сказал, что еще больше влюбился в меня. Очень приятно слышать это от человека, который провел с тобой почти целый месяц в одном доме. Иногда он меня называет сумасшедшей, но ведь я таковой и являюсь отчасти. Я верю в собственные мечты даже в случае, если осуществить их невозможно», - рассказала Лопырева.
Супругом модели является бизнесмен Игорь Булатов. Пара долгое время жила в США, но из-за коронавируса решила покинуть страну в период, когда границы были еще открыты. Сейчас Лопырева и Булатов живут в Дубае, где эпидемиологическая ситуация значительно спокойнее. В США в это время количество зараженных перевалило отметку в миллион человек.
Вместе с Лопыревой и ее супругом в Дубае находится и их сын Марк-Лионель. По словам модели, самоизоляция проходит относительно спокойно. Благодаря соблюдению карантина в стране, где находится пара, эпидемия проходит с минимальным числом зараженных и летальных исходов от коронавируса.