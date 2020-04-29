АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Сати Казанова страдает от разлуки с мужем Стефано Тиоццо

Сати Казанова не может воссоединиться с супругом из-за пандемии коронавируса. Певица не виделась со Стефано Тиоццо уже несколько недель.

В начале марта Стефано Тиоццо отправился в Турин из-за работы, а теперь не может вернуться в Москву, поскольку авиасообщение России с Италией закрыто. Сати Казанова отметила, что у нее почти нет шансов увидеть возлюбленного в ближайшее время, поскольку в середине мая у него подходит к концу российская виза. На ее продление потребуется время, поэтому супруги уже привыкли к видеозвонкам, во время которых муж певицы показывает ей фокусы.

В своем микроблоге Сати Казанова рассказала, что в последнее время ее работоспособность лишь повысилась, но она с нетерпением ждет периода, когда наладится привычный порядок жизни. Стефано Тиоцо, в свою очередь, заявил об отсутствии ревности, но признался, что вынужденная разлука причиняет боль им обоим.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении…
General Motors и SAIC показали интерьер конкурента Skoda…
Экс-фигуристка Алсу Каюмова рассказала, как Этери Тутберидзе выгнала ее с…
Инсайдеры: Sony PlayStation 5 официально презентуют 4…
«Болонка в колтунах»: Поклонники не одобрили новую стрижку Анастасии…
The National Interest: Россия имеет самую мощную в мире…
"Слухи про деньги на проекте распускают завистники": Олеся Казаченко о победе на…
В "Гознаке" оценили шансы заразиться коронавирусом через бумажные…
Британские ученые рассказали о «чудо-средстве» от…
Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко выпустит фильм о домашнем…
Эпидемиолог назвал безопасной вакцинацию бессимптомных больных…
Владимир Соловьев умилился сыном Ксении…
Эксперты прогнозируют массовый наплыв суррогата на…
Канадские ученые: Добавление стерилизованной почвы в раны способно остановить…
У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз есть тайное…
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2020…
Автомобили Tesla научились распознавать светофоры и знаки…
В Тульской области в ДТП погиб 17-летний…
Ученые: В борьбе с астмой помогут личинки…
"Он называет меня сумасшедшей": Виктория Лопырева рассказала о карантине с мужем в…
Сергей Шойгу: Россия проведет крупные учения двух армий в 2020…
Сати Казанова страдает от разлуки с мужем Стефано…
AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020…
В Иркутске в ТЦ "Кипарис" произошел…
Арнольд Шварценеггер отметил день рождения своей ослицы…
Акушер-гинеколог Алена Лупашку рассказала о правильном уходе за младенцами во время…
Путин лишит армейских генералов каракулевых…
Hubble увидел распад ядра кометы ATLAS в режиме реального…
Просмотреть все новости