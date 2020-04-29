Сати Казанова страдает от разлуки с мужем Стефано Тиоццо

В начале марта Стефано Тиоццо отправился в Турин из-за работы, а теперь не может вернуться в Москву, поскольку авиасообщение России с Италией закрыто. Сати Казанова отметила, что у нее почти нет шансов увидеть возлюбленного в ближайшее время, поскольку в середине мая у него подходит к концу российская виза. На ее продление потребуется время, поэтому супруги уже привыкли к видеозвонкам, во время которых муж певицы показывает ей фокусы.В своем микроблоге Сати Казанова рассказала, что в последнее время ее работоспособность лишь повысилась, но она с нетерпением ждет периода, когда наладится привычный порядок жизни. Стефано Тиоцо, в свою очередь, заявил об отсутствии ревности, но признался, что вынужденная разлука причиняет боль им обоим.