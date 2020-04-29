Эпидемиолог назвал безопасной вакцинацию бессимптомных больных COVID-19





По словам главного специалиста по эпидемиологическому надзору в Санкт-Петербурге Галины Чугуновой, вакцина не представляет опасности для зараженных коронавирусной инфекцией, которые не проявляют симптомов. Более того, для прививки россиянам не требуется справка об отсутствии COVID-19. «Вакцинация это защита, и думаю, что никаких других последствий быть не должно», - добавила врач. Свою позицию Чугунова аргументирует тем, что выявить болезнь заранее невозможно, поскольку инфекций чрезвычайно много.Все же, для подобной профилактической процедуры соотечественникам следует соблюдать ряд мер, особенно в отношении собственных детей. Как говорит педиатр Сусанна Харит, близким ребенка необходимо провериться на наличие болезней, если последний получит прививку. «Он не должен контактировать с больными в поствакцинальный период хотя бы пять дней», - утверждает Харит. Предосторожность также обязан проявить и сам медик, замеряя температуру у пациента.