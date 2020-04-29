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В Иркутске в ТЦ "Кипарис" произошел пожар

В Иркутске в торговом центре «Кипарис», расположенном на улице Трактовой, произошел пожар. До прибытия спасателей администрации удалось своими силами эвакуировать работников магазинов.
В Иркутске в ТЦ "Кипарис" произошел пожар

Сообщение о пожаре поступило примерно в 17:30 по местному времени. К торговому центру прибыли 7 единиц специальной техники и группа спасателей в составе 26 человек. Еще до приезда пожарных из здания вывели 53 человека. По данным МЧС, пожар уничтожил все вещи на площади в 2 квадратных метра в одном из торговых помещений.
«Пожар удалось ликвидировать в течение получаса. В ходе инцидента никто серьезно не пострадал. Происшествие обошлось и без погибших. Все сотрудники торговых точек были выведены заблаговременно. Огонь удалось локализовать до того, как он распространился на соседние этажи», - сообщили источники в МЧС.

По данным местных изданий, на территории торгового центра сейчас работают дознаватели, которые должны установить точные причины пожара. По одной из версий, он начался из-за проблем с проводкой в здании.

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Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:54

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