В Иркутске в ТЦ "Кипарис" произошел пожар

«Пожар удалось ликвидировать в течение получаса. В ходе инцидента никто серьезно не пострадал. Происшествие обошлось и без погибших. Все сотрудники торговых точек были выведены заблаговременно. Огонь удалось локализовать до того, как он распространился на соседние этажи», - сообщили источники в МЧС.





Сообщение о пожаре поступило примерно в 17:30 по местному времени. К торговому центру прибыли 7 единиц специальной техники и группа спасателей в составе 26 человек. Еще до приезда пожарных из здания вывели 53 человека. По данным МЧС, пожар уничтожил все вещи на площади в 2 квадратных метра в одном из торговых помещений.По данным местных изданий, на территории торгового центра сейчас работают дознаватели, которые должны установить точные причины пожара. По одной из версий, он начался из-за проблем с проводкой в здании.