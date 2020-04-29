Эксперты прогнозируют массовый наплыв суррогата на АЗС





После введения ограничений на передвижения россияне стали намного меньше покупать топлива. В результате АЗС понесли просто колоссальные ущербы. Большие корпорации смогут пережить кризис, поскольку они имеют собственные базы переработки нефти, но маленькие заправочные станции вынуждены покупать топливо по более дорогой цене. К стоимости бензина стоит еще добавить аренду и налоги, что поставит некоторые АЗС на грань выживания. Эксперты прогнозируют единственный выход из данной ситуации для малого и среднего бизнеса – продажа суррогатного топлива. Если раньше подобное решение было средством дополнительно заработка, то сейчас это способ «остаться на плаву».Скорее всего, АЗС будут продавать низкооктановое топливо под видом АИ-95, что может навредить транспортному средству. В России более 15 тысяч заправок, из которых только половина принадлежит корпорациям. Остальные АЗС будут искать альтернативный способ выжить во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.