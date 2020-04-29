Эксперты прогнозируют массовый наплыв суррогата на АЗС
Пандемия коронавируса сильно ударила по АЗС, поскольку продажи топлива значительно сократились. Эксперты прогнозируют массовый наплыв суррогата на мелких автозаправочных станциях, поскольку у них нет другого способа «выжить» в столь сложный период.
После введения ограничений на передвижения россияне стали намного меньше покупать топлива. В результате АЗС понесли просто колоссальные ущербы. Большие корпорации смогут пережить кризис, поскольку они имеют собственные базы переработки нефти, но маленькие заправочные станции вынуждены покупать топливо по более дорогой цене. К стоимости бензина стоит еще добавить аренду и налоги, что поставит некоторые АЗС на грань выживания. Эксперты прогнозируют единственный выход из данной ситуации для малого и среднего бизнеса – продажа суррогатного топлива. Если раньше подобное решение было средством дополнительно заработка, то сейчас это способ «остаться на плаву».
Скорее всего, АЗС будут продавать низкооктановое топливо под видом АИ-95, что может навредить транспортному средству. В России более 15 тысяч заправок, из которых только половина принадлежит корпорациям. Остальные АЗС будут искать альтернативный способ выжить во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
После введения ограничений на передвижения россияне стали намного меньше покупать топлива. В результате АЗС понесли просто колоссальные ущербы. Большие корпорации смогут пережить кризис, поскольку они имеют собственные базы переработки нефти, но маленькие заправочные станции вынуждены покупать топливо по более дорогой цене. К стоимости бензина стоит еще добавить аренду и налоги, что поставит некоторые АЗС на грань выживания. Эксперты прогнозируют единственный выход из данной ситуации для малого и среднего бизнеса – продажа суррогатного топлива. Если раньше подобное решение было средством дополнительно заработка, то сейчас это способ «остаться на плаву».
Скорее всего, АЗС будут продавать низкооктановое топливо под видом АИ-95, что может навредить транспортному средству. В России более 15 тысяч заправок, из которых только половина принадлежит корпорациям. Остальные АЗС будут искать альтернативный способ выжить во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:40