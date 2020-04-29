Канадские ученые: Добавление стерилизованной почвы в раны способно остановить кровотечение





При попадании в открытое ранение земля задействует белок крови, название которого - фактор свертывания крови XII. Этот процесс запускает цепную реакцию, в результате чего создается «пробка», противостоящая обильной кровопотере. Все благодаря силикатам почвы, являющихся самым распространенным элементом земной коры. Как выяснили эксперты, они играют важную роль в ходе свертывания крови. Тем не менее при попытках остановить кровотечение необходимо обращать внимание на тот факт, что бактерии из грязной земли могут вызвать инфекцию. Как отметил один из авторов работы Кристиан Каструп, применение стерилизованной почвы в условиях экстремальной ситуации, когда рядом нет традиционных средств для уплотнения ран, способно спасти жизнь многим людям.Согласно открытию научных сотрудников, млекопитающие, в том числе представители человеческой расы, эволюционировали так, чтобы силикаты из земной коры превращались в сигнал запуска процессов свертывания крови при попадании в открытое ранение. По словам ученых, эксперимент лишний раз продемонстрировал, как тесно живые существа связаны с окружающей средой.