АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Канадские ученые: Добавление стерилизованной почвы в раны способно остановить кровотечение

Канадские ученые из Центра исследований крови установили, что при добавлении почвы в раны кровотечение может остановиться. Результаты соответствующего исследования опубликованы в издании Blood Advances.

При попадании в открытое ранение земля задействует белок крови, название которого - фактор свертывания крови XII. Этот процесс запускает цепную реакцию, в результате чего создается «пробка», противостоящая обильной кровопотере. Все благодаря силикатам почвы, являющихся самым распространенным элементом земной коры. Как выяснили эксперты, они играют важную роль в ходе свертывания крови. Тем не менее при попытках остановить кровотечение необходимо обращать внимание на тот факт, что бактерии из грязной земли могут вызвать инфекцию. Как отметил один из авторов работы Кристиан Каструп, применение стерилизованной почвы в условиях экстремальной ситуации, когда рядом нет традиционных средств для уплотнения ран, способно спасти жизнь многим людям.

Согласно открытию научных сотрудников, млекопитающие, в том числе представители человеческой расы, эволюционировали так, чтобы силикаты из земной коры превращались в сигнал запуска процессов свертывания крови при попадании в открытое ранение. По словам ученых, эксперимент лишний раз продемонстрировал, как тесно живые существа связаны с окружающей средой.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении…
General Motors и SAIC показали интерьер конкурента Skoda…
Экс-фигуристка Алсу Каюмова рассказала, как Этери Тутберидзе выгнала ее с…
Инсайдеры: Sony PlayStation 5 официально презентуют 4…
«Болонка в колтунах»: Поклонники не одобрили новую стрижку Анастасии…
The National Interest: Россия имеет самую мощную в мире…
"Слухи про деньги на проекте распускают завистники": Олеся Казаченко о победе на…
В "Гознаке" оценили шансы заразиться коронавирусом через бумажные…
Британские ученые рассказали о «чудо-средстве» от…
Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко выпустит фильм о домашнем…
Эпидемиолог назвал безопасной вакцинацию бессимптомных больных…
Владимир Соловьев умилился сыном Ксении…
Эксперты прогнозируют массовый наплыв суррогата на…
Канадские ученые: Добавление стерилизованной почвы в раны способно остановить…
У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз есть тайное…
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2020…
Автомобили Tesla научились распознавать светофоры и знаки…
В Тульской области в ДТП погиб 17-летний…
Ученые: В борьбе с астмой помогут личинки…
"Он называет меня сумасшедшей": Виктория Лопырева рассказала о карантине с мужем в…
Сергей Шойгу: Россия проведет крупные учения двух армий в 2020…
Сати Казанова страдает от разлуки с мужем Стефано…
AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020…
В Иркутске в ТЦ "Кипарис" произошел…
Арнольд Шварценеггер отметил день рождения своей ослицы…
Акушер-гинеколог Алена Лупашку рассказала о правильном уходе за младенцами во время…
Путин лишит армейских генералов каракулевых…
Hubble увидел распад ядра кометы ATLAS в режиме реального…
Просмотреть все новости