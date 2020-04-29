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Арнольд Шварценеггер отметил день рождения своей ослицы Лулу

Арнольд Шварценеггер отпраздновал день рождения своей ослицы по кличке Лулу. Звезда Голливуда поделился с многочисленными поклонниками видео с мероприятия на своей странице в Instagram.

Как отметил Арнольд Шварценеггер посредством соцсети, его ослице Лулу недавно исполнился год, что он решил отметить лакомствами. На видео запечатлено, как актер покормил животное с рук, а также спел для именинницы трогательную поздравительную песню. На протяжении всего ролика он говорил с питомцем и гладил его, а в конце в кадр попал второй осел по кличке Виски.

В комментариях под записью поклонники назвали Арнольда Шварценеггера заботливым хозяином, а также осыпали Лулу поздравлениями. Сам артист сейчас придерживается самоизоляции, наслаждаясь компанией необычных питомцев.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:52

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