Арнольд Шварценеггер отметил день рождения своей ослицы Лулу

Как отметил Арнольд Шварценеггер посредством соцсети, его ослице Лулу недавно исполнился год, что он решил отметить лакомствами. На видео запечатлено, как актер покормил животное с рук, а также спел для именинницы трогательную поздравительную песню. На протяжении всего ролика он говорил с питомцем и гладил его, а в конце в кадр попал второй осел по кличке Виски.В комментариях под записью поклонники назвали Арнольда Шварценеггера заботливым хозяином, а также осыпали Лулу поздравлениями. Сам артист сейчас придерживается самоизоляции, наслаждаясь компанией необычных питомцев.