Автомобили Tesla научились распознавать светофоры и знаки «Стоп»

«При активации Autopilot автомобиль будет самостоятельно останавливаться на красный сигнал светофора. То же самое касается и знака «Стоп», который нередко игнорируется автомобилистами, особенно на загородных трассах. Сейчас обновленная версия автопилота доступна только для жителей США, но в будущем мы откроем ее для скачивания водителям со всего мира», - говорится в сообщении Tesla.





Речь идет о версии нейросети Autopilot 2020.12.6, способной обрабатывать визуальную информацию в режиме реального времени и почти сразу выдавать предупреждение или определенное действие, если режим автопилота активирован. В Tesla отметили, что после тестирований скачать программное обеспечение можно будет на все бортовые компьютеры транспортных средств.Разработчики отмечают, что полагаться на автопилот в полной мере не стоит, так как для этого необходимо обеспечить единую транспортную инфраструктуру. На данном этапе Autopilot можно использовать в качестве усовершенствованных круиз-контроля и помощника водителя.