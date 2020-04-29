Автомобили Tesla научились распознавать светофоры и знаки «Стоп»
Автомобили компании Tesla научились реагировать на сигналы светофора и знак «Стоп». По данным издания Electrek, производитель сейчас тестирует новый автопилот, получивший одноименное название Autopilot.
Речь идет о версии нейросети Autopilot 2020.12.6, способной обрабатывать визуальную информацию в режиме реального времени и почти сразу выдавать предупреждение или определенное действие, если режим автопилота активирован. В Tesla отметили, что после тестирований скачать программное обеспечение можно будет на все бортовые компьютеры транспортных средств.
Разработчики отмечают, что полагаться на автопилот в полной мере не стоит, так как для этого необходимо обеспечить единую транспортную инфраструктуру. На данном этапе Autopilot можно использовать в качестве усовершенствованных круиз-контроля и помощника водителя.
Речь идет о версии нейросети Autopilot 2020.12.6, способной обрабатывать визуальную информацию в режиме реального времени и почти сразу выдавать предупреждение или определенное действие, если режим автопилота активирован. В Tesla отметили, что после тестирований скачать программное обеспечение можно будет на все бортовые компьютеры транспортных средств.
«При активации Autopilot автомобиль будет самостоятельно останавливаться на красный сигнал светофора. То же самое касается и знака «Стоп», который нередко игнорируется автомобилистами, особенно на загородных трассах. Сейчас обновленная версия автопилота доступна только для жителей США, но в будущем мы откроем ее для скачивания водителям со всего мира», - говорится в сообщении Tesla.
Разработчики отмечают, что полагаться на автопилот в полной мере не стоит, так как для этого необходимо обеспечить единую транспортную инфраструктуру. На данном этапе Autopilot можно использовать в качестве усовершенствованных круиз-контроля и помощника водителя.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:19