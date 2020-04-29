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Ученые: В борьбе с астмой помогут личинки червей

Ученые из Технического университета Мюнхена сообщили, что личинки червей могут использоваться для лечения астмы. В них содержится особое вещество, способное подавлять симптомы заболевания.
Ученые: В борьбе с астмой помогут личинки червей

Личинки круглого червя чаще всего живут в кишечнике крыс или других грызунов. Другие паразиты аналогичного типа не могут существовать в организмах, так как иммунная система их быстро уничтожает. Heligmosomoides polygyrus bakeri же выделяют специальное белковое вещество, которое не просто не дает антителам атаковать личинки, но и заставляет клетки хозяина вырабатывать противовоспалительные медиаторы.
«Вещество, которое выделяют Heligmosomoides polygyrus bakeri, позволяет избавиться от медиаторов воспаления, обусловленных аллергической астмой. Само заболевание «обманывает» иммунную систему и заставляет ее вырабатывать антитела против инфекции, которой нет в организме. Такие медиаторы способен подавить белок, выделяемый личинками», - рассказали ученые.

Специалисты сейчас занимаются созданием препарата от астмы на основе веществ, выделяемых личинками. Единственной проблемой является то, что белковые соединения могут оказывать воздействие на иммунный ответ на любую болезнь, ввиду чего их необходимо изучить более детально.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:14

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