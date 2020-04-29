Сергей Шойгу: Россия проведет крупные учения двух армий в 2020 году





По словам Сергея Шойгу, руководство ЦВО на данный момент занято улучшением системы управления коалиционными группировками войск. Это выражается в двусторонних учениях и комплексном решении задач, которые включают в себя реакцию на непредвиденные происшествия и составление стратегических планов. Министр обороны говорит, что число мероприятий оперативной подготовки за последний год увеличилось на 13%, мобилизационной - на 9%, а боевой - на 36%.Стоит отметить, что будущие учения в Центральной Азии будут проводиться вместе с военнослужащими других стран - членов ОДКБ и ШОС. Известно, что основное внимание уделяется испытанию новейшего вооружения и техники. В частности, до конца 2020 года силы ВДВ должны получить 400 экземпляров современного оборудования, в том числе и бронемашины БМД-4М. Ведомство также предоставит десантникам 15 тысяч парашютов и других средств для безопасного приземления.