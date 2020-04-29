АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Сергей Шойгу: Россия проведет крупные учения двух армий в 2020 году

Россия планирует провести крупные учения двух армий на центральноазиатском направлении в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

По словам Сергея Шойгу, руководство ЦВО на данный момент занято улучшением системы управления коалиционными группировками войск. Это выражается в двусторонних учениях и комплексном решении задач, которые включают в себя реакцию на непредвиденные происшествия и составление стратегических планов. Министр обороны говорит, что число мероприятий оперативной подготовки за последний год увеличилось на 13%, мобилизационной - на 9%, а боевой - на 36%.

Стоит отметить, что будущие учения в Центральной Азии будут проводиться вместе с военнослужащими других стран - членов ОДКБ и ШОС. Известно, что основное внимание уделяется испытанию новейшего вооружения и техники. В частности, до конца 2020 года силы ВДВ должны получить 400 экземпляров современного оборудования, в том числе и бронемашины БМД-4М. Ведомство также предоставит десантникам 15 тысяч парашютов и других средств для безопасного приземления.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении…
General Motors и SAIC показали интерьер конкурента Skoda…
Экс-фигуристка Алсу Каюмова рассказала, как Этери Тутберидзе выгнала ее с…
Инсайдеры: Sony PlayStation 5 официально презентуют 4…
«Болонка в колтунах»: Поклонники не одобрили новую стрижку Анастасии…
The National Interest: Россия имеет самую мощную в мире…
"Слухи про деньги на проекте распускают завистники": Олеся Казаченко о победе на…
В "Гознаке" оценили шансы заразиться коронавирусом через бумажные…
Британские ученые рассказали о «чудо-средстве» от…
Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко выпустит фильм о домашнем…
Эпидемиолог назвал безопасной вакцинацию бессимптомных больных…
Владимир Соловьев умилился сыном Ксении…
Эксперты прогнозируют массовый наплыв суррогата на…
Канадские ученые: Добавление стерилизованной почвы в раны способно остановить…
У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз есть тайное…
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2020…
Автомобили Tesla научились распознавать светофоры и знаки…
В Тульской области в ДТП погиб 17-летний…
Ученые: В борьбе с астмой помогут личинки…
"Он называет меня сумасшедшей": Виктория Лопырева рассказала о карантине с мужем в…
Сергей Шойгу: Россия проведет крупные учения двух армий в 2020…
Сати Казанова страдает от разлуки с мужем Стефано…
AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020…
В Иркутске в ТЦ "Кипарис" произошел…
Арнольд Шварценеггер отметил день рождения своей ослицы…
Акушер-гинеколог Алена Лупашку рассказала о правильном уходе за младенцами во время…
Путин лишит армейских генералов каракулевых…
Hubble увидел распад ядра кометы ATLAS в режиме реального…
Просмотреть все новости