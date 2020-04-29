AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020 году

«Первые устройства на основе принципиально новых архитектур будут представлены в конце текущего года. Полноценная линейка процессоров и графических адаптеров может выйти немного позднее. Все анонсы остаются актуальными, так как наше производство продолжает работать даже в период эпидемии, руководствуясь санитарными правилами», - говорится в сообщении AMD на странице компании в Twitter.





Zen 3 станет основой для серверных процессоров класса Epyc под условным наименованием Milan. Также архитектуру планируют использовать в чипах Ryzen и Cezanne. Выпускать их будут по 7-нанометровому техпроцессу TSMC. Речь идет о N7P или N7+, представленных в начале текущего года.RDNA2 должна получить применение в консоли Sony PlayStation 5. Также инсайдеры сообщали об использовании графического адаптера в Microsoft Xbox Series X, но в компании пока не прокомментировали сведения.