Акушер-гинеколог Алена Лупашку рассказала о правильном уходе за младенцами во время пандемии





Для сохранения здоровья новорожденного следует пресекать все визиты посторонних людей в те помещения, где он находится. В первый год иммунная система ребенка недостаточно сильная, чтобы противостоять инфекциям. В случае, если женщине нужна помощь супруга, он должен дезинфицировать руки и носить маску, особенно, если посещает работу и места скопления людей во время пандемии коронавируса. Если у матери проявились симптомы болезни, то младенца нужно поместить в отдельную комнату. На данный момент возможность заражения через грудное молоко не доказана, но Алена Лупашку рекомендует приостановить грудное вскармливание на этот период и практиковать сцеживание.Беременным женщинам эксперт рекомендует придерживаться общих правил поведения в период пандемии коронавируса. При наличии хронических заболеваний необходимо быть предельно осторожными, в частности, носить маску и сократить количество контактов.