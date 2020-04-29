Акушер-гинеколог Алена Лупашку рассказала о правильном уходе за младенцами во время пандемии
Акушер-гинеколог Алена Лупашку рассказала, как правильно ухаживать за младенцами во время пандемии коронавируса. Эксперт настаивает на тщательном соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.
Для сохранения здоровья новорожденного следует пресекать все визиты посторонних людей в те помещения, где он находится. В первый год иммунная система ребенка недостаточно сильная, чтобы противостоять инфекциям. В случае, если женщине нужна помощь супруга, он должен дезинфицировать руки и носить маску, особенно, если посещает работу и места скопления людей во время пандемии коронавируса. Если у матери проявились симптомы болезни, то младенца нужно поместить в отдельную комнату. На данный момент возможность заражения через грудное молоко не доказана, но Алена Лупашку рекомендует приостановить грудное вскармливание на этот период и практиковать сцеживание.
Беременным женщинам эксперт рекомендует придерживаться общих правил поведения в период пандемии коронавируса. При наличии хронических заболеваний необходимо быть предельно осторожными, в частности, носить маску и сократить количество контактов.
Для сохранения здоровья новорожденного следует пресекать все визиты посторонних людей в те помещения, где он находится. В первый год иммунная система ребенка недостаточно сильная, чтобы противостоять инфекциям. В случае, если женщине нужна помощь супруга, он должен дезинфицировать руки и носить маску, особенно, если посещает работу и места скопления людей во время пандемии коронавируса. Если у матери проявились симптомы болезни, то младенца нужно поместить в отдельную комнату. На данный момент возможность заражения через грудное молоко не доказана, но Алена Лупашку рекомендует приостановить грудное вскармливание на этот период и практиковать сцеживание.
Беременным женщинам эксперт рекомендует придерживаться общих правил поведения в период пандемии коронавируса. При наличии хронических заболеваний необходимо быть предельно осторожными, в частности, носить маску и сократить количество контактов.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:48