Путин лишит армейских генералов каракулевых шапок





Новые правила устанавливают, что генералы, полковники, а также адмиралы и капитаны I ранга больше не имеют права носить каракулевые шапки с козырьком. В качестве головного убора им предоставят меховые шапки с козырьком. В Минобороны сообщили, что изменения готовятся в рамках выполнения решения президента. Однако пока не известно, с чем связано подобное нововведение. Возможно, таким образом хотят сократить расходы на форму, поскольку каракулевая шапка стоит на порядок дороже меховой. Однако бывшие военные утверждают, что на самом деле данный головной убор весьма непрактичен, поэтому его и меняют. Некоторые генералы ФСБ даже ни разу не надевали каракулевые шапки, поскольку всегда носили гражданскую одежду.Напомним, в 2014 году военных лишили права носить папахи. Сегодня только высшие чины ФСБ, МЧС и ГУСП президента имеют право на указанный головной убор. Стоит отметить, работники одного из Московских ателье признались, что у них довольно часто заказывают каракулевые шапки те, кто любит покрасоваться, поэтому нововведение не кажется таким уж бессмысленным. Согласно предварительной информации, новые правила вступят в силу в июле.