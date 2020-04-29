Олег Газманов выпустил песню и клип для работников скорой помощи

Артист сочинил трогательную композицию о медиках, который в настоящее время занимаются спасением жизней граждан, заболевших COVID-19. При этом многочисленные знаменитости вместе исполнили эту песню, сняв соответствующее видео в своих квартирах. Максим Галкин под своим сюжетом в Instagram написал, что тоже решил стать участником съёмок клипа Олега Газманова. Как отметил шоумен, в песне не только слова и музыка исполнителя, но также его идея исполнить ее вместе и посвятить всем работникам скорой помощи. Затем телеведущий поздравил врачей и выразил благодарность за их труд в это непростое время.Кроме того, в клипе снялся не только Газманов, но и его сын Родион, а также Александр Буйнов, Игорь Николаев, Валерий Сюткин и другие артисты. Согласно указу Владимира Путина, 28 апреля официально является профессиональным праздником скорой помощи.