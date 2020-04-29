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Hubble увидел распад ядра кометы ATLAS в режиме реального времени

Телескоп Hubble зафиксировал разрушение кометы ATLAS на несколько десятков фрагментов. По словам специалистов NASA, подобное явление происходит в случае, если ледяное ядро объекта начинает быстро нагреваться.
Hubble увидел распад ядра кометы ATLAS в режиме реального времени

«Распад кометы мог занять несколько земных суток, так как разрушение такого массивного объекта состоит из нескольких этапов. Сперва внутреннее ядро начинает делиться на сегменты. После этого внешняя оболочка также разделяется. Из-за давления, появившегося в ядре, части кометы разлетаются в разные стороны», - рассказали специалисты NASA.

Комета C/2019 Y4 впервые была обнаружена в конце минувшего года при помощи обзорной системы Asteroid Terrain-impact Last Alert System. На протяжении примерно полугода ученые фиксировании постепенное увеличение свечения, исходящего от объекта. В начале текущего месяца специалисты предположили, что комета в скором времени разлетится на сегменты. Уже 20 апреля телескоп снял 39 фрагментов небесного тела.

Точные причины распада ATLAS пока остаются неизвестными, так как комета располагалась на относительно большом расстоянии от Земли. Действие испаряющихся газов в материале ядра могло привести к его детонации, что в итоге вызвало взрыв.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:40

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