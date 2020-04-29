ColorOS превзошла MIUI по количеству активных пользователей





Пресс-служба бренда Oppo выступила с официальным заявлением, которое отметило рост числа активных пользователей оболочки ColorOS до 350 млн человек по всему миру. На данный момент прошивку можно загрузить в 140 странах и регионах, чей интерфейс поддерживает 72 языка. Для сравнения, количество юзеров оболочки MIUI лишь недавно достигло 279 миллионов человек. О преимуществе ColorOS также говорит факт того, что ОС от Xiaomi была установлена лишь на 224 млн устройств в начале 2019 года.Разработка компании Oppo в 7-й версии представляет собой графическую оболочку на базе операционной системы Android 10, которая предлагает широкую функциональность, плавную работу и современный дизайн интерфейса. Последний пакет обновлений дополнил ColorOS темными общесистемными темами, навигацией с помощью жестов, а также несколькими нововведениями в системе безопасности и приложении стоковой камеры.