Ученые: Столкнувшиеся с жестоким обращением дети чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы





В новом исследовании приняли участие более 3,6 тыс. человек, которые предоставили данные о своей семье, привычках и здоровье. Оказалось, что вероятность пострадать от сердечного приступа или инсульта повышалась в два раза у выходцев из неблагополучных домов в возрасте 50-60 лет. Автор проекта Джейкоб Пирс отметил, что такие люди были более склонны к рискованному поведению и чаще страдали от ожирения, а также имели нездоровые привычки, например курение.Ученые отмечают, что данное исследование стало одним из первых, в которых описываются сердечно-сосудистые заболевания и уровень смертности на основе оценки отношений в семье.