Ученые: Столкнувшиеся с жестоким обращением дети чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы
Американские ученые доказали, что пострадавшие от жестокого обращения дети в будущем чаще сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Результаты нового исследования, проведенного в FSM Северо-Западного университета, опубликованы в издании Northwestern Medicine.
В новом исследовании приняли участие более 3,6 тыс. человек, которые предоставили данные о своей семье, привычках и здоровье. Оказалось, что вероятность пострадать от сердечного приступа или инсульта повышалась в два раза у выходцев из неблагополучных домов в возрасте 50-60 лет. Автор проекта Джейкоб Пирс отметил, что такие люди были более склонны к рискованному поведению и чаще страдали от ожирения, а также имели нездоровые привычки, например курение.
Ученые отмечают, что данное исследование стало одним из первых, в которых описываются сердечно-сосудистые заболевания и уровень смертности на основе оценки отношений в семье.
В новом исследовании приняли участие более 3,6 тыс. человек, которые предоставили данные о своей семье, привычках и здоровье. Оказалось, что вероятность пострадать от сердечного приступа или инсульта повышалась в два раза у выходцев из неблагополучных домов в возрасте 50-60 лет. Автор проекта Джейкоб Пирс отметил, что такие люди были более склонны к рискованному поведению и чаще страдали от ожирения, а также имели нездоровые привычки, например курение.
Ученые отмечают, что данное исследование стало одним из первых, в которых описываются сердечно-сосудистые заболевания и уровень смертности на основе оценки отношений в семье.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:26