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«Пугачева навела на меня порчу!»: Больной Сергей Соседов сделал неожиданное заявление

Больной Сергей Соседов сделал неожиданное заявление по отношению к Алле Пугачевой. По мнению музыкального критика, певица могла навести на него порчу.
«Пугачева навела на меня порчу!»: Больной Сергей Соседов сделал неожиданное заявление

Эксперт рассказал корреспондентам об ухудшении своего состояния здоровья. Как сообщил Сергей Соседов, у него не дышит нос и першит в горле. Также народный артист страдает от сильной аллергии на цветение деревьев. По предоставленной информации, врачи очень удивились, получив результаты анализов шоумена. Как выяснилось, его иммунитет не может бороться с обычной инфекцией. Как считает сам журналист, его кто-то сглазил. В шоу-бизнесе критик часто сталкивался с похожими ощущениями по причине излишней прямоты в адрес звезд, которую многие не одобряли.

Как отметил Соседов, после съёмок у него появляется чувство, будто он «разгружал вагоны». Судя по всему, порчу на эксперта навела Алла Пугачева, которая в последнее время стала его главным объектом критики. По заявлению артиста, Примадонна обладает магическими способностями, передавшимися ей от матери. В то же время исполнительница дружила с поэтессой Кариной Филипповой, а она, в свою очередь, увлекалась черной магией.

Раньше шоумен был преданным поклонником супруги Максима Галкина, однако после ее передачи 2010 года «Сны о любви» его мнение о знаменитости внезапно поменялось. Представитель эстрады сообщил, что его разочаровал «отвратительный репертуар и голос» певицы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:28

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