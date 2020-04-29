«Пугачева навела на меня порчу!»: Больной Сергей Соседов сделал неожиданное заявление





Эксперт рассказал корреспондентам об ухудшении своего состояния здоровья. Как сообщил Сергей Соседов, у него не дышит нос и першит в горле. Также народный артист страдает от сильной аллергии на цветение деревьев. По предоставленной информации, врачи очень удивились, получив результаты анализов шоумена. Как выяснилось, его иммунитет не может бороться с обычной инфекцией. Как считает сам журналист, его кто-то сглазил. В шоу-бизнесе критик часто сталкивался с похожими ощущениями по причине излишней прямоты в адрес звезд, которую многие не одобряли.Как отметил Соседов, после съёмок у него появляется чувство, будто он «разгружал вагоны». Судя по всему, порчу на эксперта навела Алла Пугачева, которая в последнее время стала его главным объектом критики. По заявлению артиста, Примадонна обладает магическими способностями, передавшимися ей от матери. В то же время исполнительница дружила с поэтессой Кариной Филипповой, а она, в свою очередь, увлекалась черной магией.Раньше шоумен был преданным поклонником супруги Максима Галкина, однако после ее передачи 2010 года «Сны о любви» его мнение о знаменитости внезапно поменялось. Представитель эстрады сообщил, что его разочаровал «отвратительный репертуар и голос» певицы.