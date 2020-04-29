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Дмитрий Маликов: "В 90-е хулиганы кинули в меня камнем, разбили голову"

Дмитрий Маликов недавно поделился воспоминаниями о начале своей карьеры. По словам певца, во время одного из выступлений в 1990-х годах хулиганы разбили ему голову камнем.
Дмитрий Маликов: "В 90-е хулиганы кинули в меня камнем, разбили голову"

В этом году Дмитрий Маликов не только отпраздновал 50-летний юбилей, но и отмечает другую знаменательную дату: 30 лет назад музыкант впервые выступил на сцене. По этому поводу исполнитель решил поделиться несколькими историями из личной жизни, которые мог прослушать любой желающий во время прямой трансляции в Instagram. Одно из подобных приключений едва не закончилось трагедией - однажды, когда Маликов выступал на стадионе, он получил серьезную травму.

«В 90-е на стадионе хулиганы кинули в меня камнем, разбили голову, кровь лилась рекой», - признается певец. Поскольку мероприятие было массовым, бригада медиков не замедлила с оказанием помощи. Очевидцы произошедшего тогда говорили, что Маликову крупно повезло, ведь камень подобного размера мог легко убить исполнителя. Композитор также заверил подписчиков, что планирует проводить подобные эфиры вплоть до окончания режима самоизоляции.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:18

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