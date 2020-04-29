«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta





Платформа Bo использовалась для создания Renault Logan и Lada Largus. Отличительной чертой нового поколения Lada Granta станут большие габариты в сравнении с современной версией. Также автомобиль оборудуют новым рулевым, модернизированными тормозами и усовершенствованной подвеской, которые будут взяты у Renault Logan. Однако технические характеристики «АвтоВАЗ» оставит прежние.В качестве силового агрегата выступит 1,6-литровый мотор мощностью 87, 98 и 106 «лошадок» в зависимости от комплектации, который будет работать в паре с механической, роботизированной или автоматической коробкой передач. «АвтоВАЗ» решил обновить Lada Granta, поскольку данная версия пользуется популярностью в России, а обновление модельного ряда увеличит количество клиентов. Точная дата релиза новинки пока не разглашается.