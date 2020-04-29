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«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

«АвтоВАЗ» планирует выпустить Lada Granta на платформе Bo. Новое поколение автомобилей от отечественного производителя увидит мир в ближайшие два года.
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

Платформа Bo использовалась для создания Renault Logan и Lada Largus. Отличительной чертой нового поколения Lada Granta станут большие габариты в сравнении с современной версией. Также автомобиль оборудуют новым рулевым, модернизированными тормозами и усовершенствованной подвеской, которые будут взяты у Renault Logan. Однако технические характеристики «АвтоВАЗ» оставит прежние.

В качестве силового агрегата выступит 1,6-литровый мотор мощностью 87, 98 и 106 «лошадок» в зависимости от комплектации, который будет работать в паре с механической, роботизированной или автоматической коробкой передач. «АвтоВАЗ» решил обновить Lada Granta, поскольку данная версия пользуется популярностью в России, а обновление модельного ряда увеличит количество клиентов. Точная дата релиза новинки пока не разглашается.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:58

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