Возле штаб-квартиры Daimler замечен обновленный Mercedes E-Class почти без камуфляжа
Обновленная версия Mercedes E-Class замечена с минимальным количеством камуфляжа рядом со штаб-квартирой Daimler. Видео, на котором запечатлена новинка, разместил юзер walkoARTvideos на просторах YouTube.
Прототип E-Class в синем цвете с темно-коричневым верхом наблюдался в Штутгарте. Камуфляж находился именно на тех областях кузова, которые, согласно предположениям экспертов, получат обновление. Бампер новинки специалисты назвали мягко переработанным, а частично открытые фары сравнили с имеющимися у седана и универсала Е- Class 2021 модельного года. По предварительным данным, рестайлинг не получили задние фонари. Изменения могут ограничиться светодиодной графикой. В Сети уверены, что близится полноценный дебют новинки, поскольку производитель не стремится ее скрыть.
Ожидается, Mercedes E-Class нового поколения получит обновленную мультимедийную систему MBUX, а также улучшенную систему безопасности. Моторная линейка кабриолета остается неизвестной, но эксперты ожидают, что двигатели модернизируют для увеличения производительности. Об этом сообщает автомобильный портал 32cars.ru.
Прототип E-Class в синем цвете с темно-коричневым верхом наблюдался в Штутгарте. Камуфляж находился именно на тех областях кузова, которые, согласно предположениям экспертов, получат обновление. Бампер новинки специалисты назвали мягко переработанным, а частично открытые фары сравнили с имеющимися у седана и универсала Е- Class 2021 модельного года. По предварительным данным, рестайлинг не получили задние фонари. Изменения могут ограничиться светодиодной графикой. В Сети уверены, что близится полноценный дебют новинки, поскольку производитель не стремится ее скрыть.
Ожидается, Mercedes E-Class нового поколения получит обновленную мультимедийную систему MBUX, а также улучшенную систему безопасности. Моторная линейка кабриолета остается неизвестной, но эксперты ожидают, что двигатели модернизируют для увеличения производительности. Об этом сообщает автомобильный портал 32cars.ru.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:12