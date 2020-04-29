В Крыму Lada Granta упала в море с высоты 25 метров
В Крыму автомобиль Lada Granta упал с высоты в 25 метров в море. В пресс-центре ГУ МЧС по региону отметили, что инцидент был зафиксирован в Керчи.
По данным издания Nation News, автомобиль Lada Granta двигался с большой скоростью. На повороте водитель не справился с управлением, ввиду чего транспортное средство вылетело и пробило ограду в прибрежной зоне. После этого автомобиль упал в море с высоты примерно в 25 метров.
Водителя и само транспортное средство удалось быстро вытащить из воды. По информации полиции, мужчину, находившегося в салоне автомобиля, пришлось госпитализировать из-за получения серьезных травм. Информация о состоянии транспортного средства и возможности его восстановления отсутствует.
По факту инцидента инициировано разбирательство. Рядом с поворотом, на котором автомобиль слетел с берега, имеется знак об обязательном понижении скорости из-за опасности создания аварийной ситуации. В полиции не исключили, что водитель просто проигнорировал его, что привело к соответствующим последствиям, сообщается в материале издания.
По данным издания Nation News, автомобиль Lada Granta двигался с большой скоростью. На повороте водитель не справился с управлением, ввиду чего транспортное средство вылетело и пробило ограду в прибрежной зоне. После этого автомобиль упал в море с высоты примерно в 25 метров.
Водителя и само транспортное средство удалось быстро вытащить из воды. По информации полиции, мужчину, находившегося в салоне автомобиля, пришлось госпитализировать из-за получения серьезных травм. Информация о состоянии транспортного средства и возможности его восстановления отсутствует.
По факту инцидента инициировано разбирательство. Рядом с поворотом, на котором автомобиль слетел с берега, имеется знак об обязательном понижении скорости из-за опасности создания аварийной ситуации. В полиции не исключили, что водитель просто проигнорировал его, что привело к соответствующим последствиям, сообщается в материале издания.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:41