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«Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмененные рейсы из-за пандемии коронавируса

«Аэрофлот» введет специальные ваучеры, которые получат пассажиры при отмене рейса из-за эпидемиологической ситуации. Компания вынуждена пойти на такие меры в связи с пандемией коронавируса.
«Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмененные рейсы из-за пандемии коронавируса

Карантинные ограничения по всему миру стали причиной отмены большинства авиарейсов. При этом многие пассажиры вынуждены вернуть свои билеты, что создает определенные убытки для авиаперевозчиков. «Аэрофлот» решил ввести специальные ваучеры, которые дадут всем клиентам, не желающим ждать нормализации эпидемиологической ситуации, совершать перелет. При этом пассажир получит определенные бонусы и скидки на следующие перелеты. В компании отметили, что речь идет не только о рейсах, отмененных из-за пандемии коронавируса. Получить ваучер могут и лица, которые не смогли по тем или иным личным причинам полететь на рейсе.

Программа распространяется как на внутренние, так и на международные перелеты. Пока в «Аэрофлоте» обсуждают детальный процесс выдачи ваучеров. В данный момент известно, что программа будет введена к концу 2020 года, а срок годности документа составит три года.

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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:26

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