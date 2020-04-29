PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева почтила память артистки в Радоницу

Представитель покойной знаменитости продемонстрировала подписчикам архивный кадр, запечатлен во времена их знакомства. В сюжете можно увидеть менеджера, Юлию Началову и Дмитрия Ланского. Анна Исаева не просто так разместила данное фото в блоге, поскольку 28 апреля отмечался православный праздник, во время которого вспоминают усопших. Подруга певицы рассказала, какой непростой была ее судьба. В подписи к посту PR-директор отметила, что артистка является ее 3-й приятельницей, рано покинувшей этот мир. Также администратор добавила, что в ее памяти навсегда остаются моменты трагических потерь.По словам Исаевой, дружеский снимок был сделан в 2001 году, когда исполнительница вышла замуж. Однако этот брак, как и первая свадьба самого директора Началовой, не принес ей счастья. Тем не менее встреча будущих подруг была судьбоносной.В комментариях подписчики также вспомнили кумира в Радоницу и поделились теплыми воспоминаниями о ней. Некоторые, глядя на фото певицы с Дмитрием Ланским, назвали их красивой парой.