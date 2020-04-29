В Сети появились новые рендеры Nissan 400Z
Дизайнеры решили представить свое видение будущего Nissan 400Z с помощью новых рендеров. Спортивное купе должны презентовать до конца текущего года.
Хотя компания Nissan страдает от крупных убытков ввиду пандемии коронавируса, разработка новой модели Z-серии все еще стоит на повестке дня. Речь идет о новом Nissan 400Z с задним приводом, дизайн которого позаимствует ретро-элементы от популярного Datsun 240Z. Российский художник Максим Шершнев вдохновился подобными планами бренда, опубликовав собственные рендеры спортивного купе. Дизайнер представил не только обычную комплектацию, но и "гоночную" версию с щедрым использованием углеродного волокна.
В последнем варианте пользователи Сети заметили наличие выпуклых колесных арак и габаритных воздухозаборников, а также каркас безопасности. Более того, эксперт решил заменить боковое стекло поликарбонатом для уменьшения веса. По данным инсайдеров, Nissan 400Z оснастят 3-литровым V6 с турбонаддувом от Infiniti Q60 и платформой, которая лежит в основе премиального купе. Компания предложит преемника 370Z с "механикой" и "автоматом", а также альтернативным мотором мощностью 400 л. с.
Хотя компания Nissan страдает от крупных убытков ввиду пандемии коронавируса, разработка новой модели Z-серии все еще стоит на повестке дня. Речь идет о новом Nissan 400Z с задним приводом, дизайн которого позаимствует ретро-элементы от популярного Datsun 240Z. Российский художник Максим Шершнев вдохновился подобными планами бренда, опубликовав собственные рендеры спортивного купе. Дизайнер представил не только обычную комплектацию, но и "гоночную" версию с щедрым использованием углеродного волокна.
В последнем варианте пользователи Сети заметили наличие выпуклых колесных арак и габаритных воздухозаборников, а также каркас безопасности. Более того, эксперт решил заменить боковое стекло поликарбонатом для уменьшения веса. По данным инсайдеров, Nissan 400Z оснастят 3-литровым V6 с турбонаддувом от Infiniti Q60 и платформой, которая лежит в основе премиального купе. Компания предложит преемника 370Z с "механикой" и "автоматом", а также альтернативным мотором мощностью 400 л. с.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:45