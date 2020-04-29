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"Маленькие таз и грудь": Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры

Певица Ханна призналась, что комплексует из-за внешности. По ее словам, на каждой съемке приходится тщательно выбирать ракурсы для того, чтобы скрыть все недостатки фигуры.
"Маленькие таз и грудь": Ханна призналась, что комплексует из-за фигуры

«У меня настолько много комплексов, что про них можно было бы даже написать отдельную книгу. Самым главным недостатком я считаю своеобразную фигуру. Небольшая грудь и относительно узкий таз вместе выглядят странно и не привлекательно. Скрывать недостаток приходится прямо на съемках. Из-за маленького таза перед родами мне сказали, что обязательно нужно делать кесарево. Когда меня фотографируют, я стараюсь встать на бедро и немного выставить вперед грудь. Тогда у меня появляется талия», - рассказала Ханна.

По словам певицы, все комплексы она старается убирать из внимания. Она постоянно занимается физическими упражнениями и правильно питается, поддерживая тело в форме.
«Я почти не ем сладкое. Желание пропадает после того, как вспоминаешь о времени в спортзале, потраченном на избавление от последствий употребления пирожных или тортов. В рационе стараюсь держать только правильные и полезные продукты. Иногда, конечно же, приходится срываться, но все быстро возвращается на свои места», - пояснила певица.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:05

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