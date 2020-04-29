Александр Кержаков оправдался после слов Миланы Тюльпановой о домашнем насилии: "Не ассоциируйте эти слова со мной"

Поднятая из-за высказывания Регины Тодоренко тема домашнего насилия оказалась близкой Милане Тюльпановой, которая призналась, что ее “растоптали и выбросили как ненужный материал”. Она считает, что побои в современном обществе считаются нормой и большинство предпочитает молчать об этом. Однако Тюльпанова не назвала имя бывшего избранника, который оказался абьюзером. Александр Кержаков заявил изданию “Подъём”, что не знает, кого имеет в виду его экс-супруга, а также попросил не ассоциировать его с ней. Футболист подчеркнул, что у него своя жизнь и он чувствует себя хорошо.Как известно, пара рассталась около года назад после четырех лет отношений. По решению суда общий сын остался жить с матерью. На данный момент Милана Тюльпанова является членом экспертного совета по культуре Молодежного парламента при ГД РФ.