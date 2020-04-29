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Александр Кержаков оправдался после слов Миланы Тюльпановой о домашнем насилии: "Не ассоциируйте эти слова со мной"

Футболист Александр Кержаков призвал болельщиков не ассоциировать с ним слова его бывшей жены Миланы Тюльпановой, которая призналась в пережитом домашнем насилии. Экс-супруга спортсмена рассказала свою историю нездоровых отношений в Instagram.

Поднятая из-за высказывания Регины Тодоренко тема домашнего насилия оказалась близкой Милане Тюльпановой, которая призналась, что ее “растоптали и выбросили как ненужный материал”. Она считает, что побои в современном обществе считаются нормой и большинство предпочитает молчать об этом. Однако Тюльпанова не назвала имя бывшего избранника, который оказался абьюзером. Александр Кержаков заявил изданию “Подъём”, что не знает, кого имеет в виду его экс-супруга, а также попросил не ассоциировать его с ней. Футболист подчеркнул, что у него своя жизнь и он чувствует себя хорошо.

Как известно, пара рассталась около года назад после четырех лет отношений. По решению суда общий сын остался жить с матерью. На данный момент Милана Тюльпанова является членом экспертного совета по культуре Молодежного парламента при ГД РФ.

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Спорт / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:31

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