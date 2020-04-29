Российские банки одобрили займы бизнесу на выплату зарплат на 30 млрд рублей





Глава Службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута заявил, что отечественные банки удовлетворили 40% заявок от представителей среднего и малого бизнеса, которые намеревались получить кредит под 0% для выплаты заработной платы сотрудникам. По словам Мамуты, его ведомство в каждодневном режиме взаимодействует с властями и банковским сообществом для увеличения темпов выдачи займов. Это позволило предоставить кредитные лимиты на 15 миллиардов рублей.Ранее правительство отмечало, что программа беспроцентных ссуд для предпринимателей демонстрирует негативные результаты. Бизнесмены жаловались, что кредиты получить трудно, поскольку банки отказывают в предоставлении средств. Последние, в свою очередь, не хотели работать с новыми рисками и издержками. Поэтому чиновники и Центральный Банк России посоветовали финансовым организациям учитывать не текущую прибыль, а поддержание отношений с клиентами для будущей работы с ними.