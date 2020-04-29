Кафельников назвал лучших российских теннисистов, которые могут войти в ТОП-3 мира





В первую очередь Евгений Кафельников отметил игру Даниила Медведева. В прошлом году спортсмен отлично себя показал в Америке, поэтому у него есть все шансы попасть в ТОП-3 мира. Однако экс-первая ракетка мира также не хочет занижать успехи Рублева, способного показать достойный результат. Сейчас спортсмен играет на уровне ТОП-10 мира, но в перспективе он может значительно увеличить свои показатели. Немного другая история у Карена Хачанова. Теннисист не отличается большим арсеналом приемов, но обладает упорством и уверенностью в себе, поэтому соревноваться с ним всегда тяжело.По мнению Евгения Кафельникова, ближайшие пять лет в мужском теннисе все будет хорошо у российских спортсменов. Указанные теннисисты всегда показывают достойную игру и могут даже попасть в ТОП-3 мира, если приложат достаточно усилий.