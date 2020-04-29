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Дженнифер Энистон рассказала, как переживала измену Брэда Питта с Анджелиной Джоли

Дженнифер Энистон рассказала, как переживала измену Брэда Питта. Роман актера с Анджелиной Джоли стал для нее неожиданным, поскольку она всегда верила своему партнеру.

Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились на съемочной площадке, а вскоре у них развился бурный роман, который привел к браку. Однако на тот момент актер был женат на Дженнифер Энистон, которая узнала об измене из таблоидов. Звезда сериала “Друзья” до последнего верила звездному мужу и старалась сохранить семью, а о разводе подумала лишь после того, как папарацци сфотографировал Питта и Джоли на романтической прогулке. Энистон искала причину, из-за которой это могло случиться в ее жизни, а также была очень расстроена и чувствовала себя одинокой. Тогда ей казалось, что она запуталась, и в те трудные времена она даже устраивала “вечеринки жалости”.

После развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли актер помирился с бывшей супругой. Поклонники Дженнифер Энистон уверены, что у нее появился второй шанс.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:25

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