Чулпан Хаматова о финале сериала «Зулейха открывает глаза»: «Главные герои будут вместе»
Чулпан Хаматова поделилась мнением относительно финала телепроекта «Зулейха открывает глаза». Как считает актриса, главные герои сериала будут вместе.
Знаменитость рассказала, что последний эпизод фильма мог оказаться другим. В онлайн-разговоре Чулпан Хаматовой с партнером по съёмочной площадке Евгением Морозовым в Instagram она сообщила, что их персонажи должны были вдвоем сойти с поезда, но затем «что-то пошло не так». Тем не менее звезда сериала уверена, что ее героиня Зулейха и комендант Игнатов в финале будут вместе. Артист добавил, что они заслужили счастье, поскольку достаточно настрадались на протяжении всей картины. Также коллеги отметили, что в ходе съёмок романтических сцен они целовались по-настоящему.
Хаматова положительно высказалась о работе Морозова и высоко оценила его игру. Актриса выразила надежду, что этот проект хорошо повлияет на карьеру ее партнера. Самой артистке очень понравился сериал, а при его просмотре она начинала плакать, когда видела себя на экране.
Знаменитость рассказала, что последний эпизод фильма мог оказаться другим. В онлайн-разговоре Чулпан Хаматовой с партнером по съёмочной площадке Евгением Морозовым в Instagram она сообщила, что их персонажи должны были вдвоем сойти с поезда, но затем «что-то пошло не так». Тем не менее звезда сериала уверена, что ее героиня Зулейха и комендант Игнатов в финале будут вместе. Артист добавил, что они заслужили счастье, поскольку достаточно настрадались на протяжении всей картины. Также коллеги отметили, что в ходе съёмок романтических сцен они целовались по-настоящему.
Хаматова положительно высказалась о работе Морозова и высоко оценила его игру. Актриса выразила надежду, что этот проект хорошо повлияет на карьеру ее партнера. Самой артистке очень понравился сериал, а при его просмотре она начинала плакать, когда видела себя на экране.