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Чулпан Хаматова о финале сериала «Зулейха открывает глаза»: «Главные герои будут вместе»

Чулпан Хаматова поделилась мнением относительно финала телепроекта «Зулейха открывает глаза». Как считает актриса, главные герои сериала будут вместе.
Чулпан Хаматова о финале сериала «Зулейха открывает глаза»: «Главные герои будут вместе»

Знаменитость рассказала, что последний эпизод фильма мог оказаться другим. В онлайн-разговоре Чулпан Хаматовой с партнером по съёмочной площадке Евгением Морозовым в Instagram она сообщила, что их персонажи должны были вдвоем сойти с поезда, но затем «что-то пошло не так». Тем не менее звезда сериала уверена, что ее героиня Зулейха и комендант Игнатов в финале будут вместе. Артист добавил, что они заслужили счастье, поскольку достаточно настрадались на протяжении всей картины. Также коллеги отметили, что в ходе съёмок романтических сцен они целовались по-настоящему.

Хаматова положительно высказалась о работе Морозова и высоко оценила его игру. Актриса выразила надежду, что этот проект хорошо повлияет на карьеру ее партнера. Самой артистке очень понравился сериал, а при его просмотре она начинала плакать, когда видела себя на экране.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:18

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