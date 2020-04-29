Чулпан Хаматова о финале сериала «Зулейха открывает глаза»: «Главные герои будут вместе»





Знаменитость рассказала, что последний эпизод фильма мог оказаться другим. В онлайн-разговоре Чулпан Хаматовой с партнером по съёмочной площадке Евгением Морозовым в Instagram она сообщила, что их персонажи должны были вдвоем сойти с поезда, но затем «что-то пошло не так». Тем не менее звезда сериала уверена, что ее героиня Зулейха и комендант Игнатов в финале будут вместе. Артист добавил, что они заслужили счастье, поскольку достаточно настрадались на протяжении всей картины. Также коллеги отметили, что в ходе съёмок романтических сцен они целовались по-настоящему.Хаматова положительно высказалась о работе Морозова и высоко оценила его игру. Актриса выразила надежду, что этот проект хорошо повлияет на карьеру ее партнера. Самой артистке очень понравился сериал, а при его просмотре она начинала плакать, когда видела себя на экране.