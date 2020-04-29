В Израиле рассказали об угрозе жизни тысяч пациентов из-за карантина
В Израиле рассказал об опасности для тысяч пациентов из-за карантина и закрытия границ. По словам главы Ассоциации медицинского туризма Марка Каценельсона, из стран бывшего СССР ежегодно более 25 человек приезжают в местные клиники для оздоровления.
В Израиль часто приезжают пациенты с онкологическими заболеваниями, среди которых рак молочной железы, почек и даже головного мозга. Также в стране практикуется лечение различных недугов сердца, пищеварительной системы, печени и других органов. Каценельсон подчеркнул, что во многих случаях возможность попасть в Израиль играет важную роль для пациента.
«Из России каждый год едет около 18 тысяч человек. У большей их части очень сложные диагнозы, требующие лечения. Для 80 процентов пациентов Израиль мог быть последней надеждой. Сейчас из-за карантина они не могут добраться до клиник. Будем надеяться, что ближе к лету ситуация наладится. Кроме того, можно рассмотреть возможность выдачи разрешений на въезд и выезд при определенных условиях», - рассказал Каценельсон.
В Израиль часто приезжают пациенты с онкологическими заболеваниями, среди которых рак молочной железы, почек и даже головного мозга. Также в стране практикуется лечение различных недугов сердца, пищеварительной системы, печени и других органов. Каценельсон подчеркнул, что во многих случаях возможность попасть в Израиль играет важную роль для пациента.
«Ограничения могут сохраниться еще несколько месяцев. Из этого следует, что каждые 30 дней примерно 1,5 тысячи человек не получат лечение, на которое изначально рассчитывали», - пояснил специалист.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:05