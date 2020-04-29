Линдси Лохан посоветовала Меган Маркл и принцу Гарри "быть осторожными"





Линдси Лохан призналась в эфире радиостанции SiriusXM, что она долгое время скрывалась от папарацци в Калифорнии и потому выработала несколько действенных методов. Поэтому актриса предоставила Меган Маркл и принцу Гарри советы о том, как сохранить свою личную жизнь после переезда в США. Звезда утверждает, что даже в столь отдаленном Малибу им придется нелегко: "Они даже не могут сходить к морю или заняться серфингом. Там сложно быть не на виду".Все же, ситуацию упрощает действующий режим самоизоляции, который вынуждает чету и журналистов сидеть дома. "Но когда все это закончится, им нужно будет нанять водителей", - добавила Лохан. Стоит отметить, что герцог и герцогиня Сассекские недавно приобрели дом в Лос-Анджелесе за 14,5 млн долларов, владельцем которого раньше был сам Мел Гибсон. По словам прессы, в здании есть 5 спален, 5 ванных комнат, фитнес-зона, бассейн и прочие элементы роскошной жизни.