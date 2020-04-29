В украшении Кейт Миддлтон разглядели тайное значение
В украшении Кейт Миддлтон нашли тайное романтическое послание. О значении кольца из розового золота рассказал Эдди Левиан, являющийся главой ювелирной компании, принадлежащей королевской семье.
Принц Уильям подарил украшение своей будущей супруге еще во время обучения в Сейнт-Эндрюс. Тогда пара только начала встречаться и старалась не афишировать отношения. Принц в одном из интервью рассказывал, что его долго отговаривали от брака с Миддлтон, но он твердо стоял на своем. Герцогиня Кембриджская надевает кольцо, подаренное супругом, крайне редко. В последний раз украшение было на ней на выпускном в 2005 году.
В начале апреля знаки нашли и в украшении королевы Великобритании. В ходе выступления о распространении коронавируса и борьбе властей с пандемией на ней была надета брошь 1893 года. Стилист и модный эксперт Сьюзи Хаслер заявила, что Елизавета II решила при помощи элемента образа подчеркнуть надежду и желание исцелиться.
«Принц Уильям подарил кольцо Миддлтон еще до замужества. Жемчуг, расположенный на нем, символизирует июнь. В этом месяце родился сам принц. Гранат же отсылает к январю, в котором появилась на свет Миддлтон. По задумке принца Уильяма, кольцо должно было стать символом переплетения судеб», - рассказал Левиан.
Принц Уильям подарил украшение своей будущей супруге еще во время обучения в Сейнт-Эндрюс. Тогда пара только начала встречаться и старалась не афишировать отношения. Принц в одном из интервью рассказывал, что его долго отговаривали от брака с Миддлтон, но он твердо стоял на своем. Герцогиня Кембриджская надевает кольцо, подаренное супругом, крайне редко. В последний раз украшение было на ней на выпускном в 2005 году.
В начале апреля знаки нашли и в украшении королевы Великобритании. В ходе выступления о распространении коронавируса и борьбе властей с пандемией на ней была надета брошь 1893 года. Стилист и модный эксперт Сьюзи Хаслер заявила, что Елизавета II решила при помощи элемента образа подчеркнуть надежду и желание исцелиться.