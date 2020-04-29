В украшении Кейт Миддлтон разглядели тайное значение

«Принц Уильям подарил кольцо Миддлтон еще до замужества. Жемчуг, расположенный на нем, символизирует июнь. В этом месяце родился сам принц. Гранат же отсылает к январю, в котором появилась на свет Миддлтон. По задумке принца Уильяма, кольцо должно было стать символом переплетения судеб», - рассказал Левиан.



